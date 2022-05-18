نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تغيير رقم الموبايل على موقع دعم مصر – اضافة رقم الهاتف لبطاقة التموين من خلال رابط tamwin.com.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية في الفترة الأخيرة بإرسال رسالئل إلى المواطنين من المستفيدين من الخدمات التموينية على بون صرف الخبز تقتضي بأهمية تغيير رقم الموبايل على موقع دعم مصر للمواطنين والمواطنات المطلوب منهم التحديث، على ان يقوموا بسرعة التوجه إلى أقرب مكتب تموين بالمحافظة حتى يتم تسجيل رقم الموبايل في التموين على البطاقة التموينية، كما أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كيفية تسجيل رقم الهاتف المحمول على البطاقة التموينية عبر موقع دعم مصر إلكترونيًا، لتكون خطوة مميزة للمواطنين تخفيفًا من عب الزحام والتكدس امام مكاتب التموين، ولمساعدة المواطنين من كبار السن الذين يتم يستطيعون الذهاب غلى المكاتب التموينية.

تغيير رقم الموبايل على موقع دعم مصر

بعد إرسال رسالة تحذيرية للمواطنين عبر بون صرف الخبز بضرورة تغيير رقم الموبايل على موقع دعم مصر أو من خلال المكاتب التموينية، قامت الدولة من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية بإمداد فرصة التسجيل حتى يوم 30 يونيو، بعد أن كانت المدة آخرها يوم 25 من شهر مايو الجاري.

ويتم تسجيل رقم الهاتف المحمول في التموين على البطاقة التموينية بشرط أن يكون رقم الهاتف هو الخاص بصاحب البطاقة التموينية، ويكون مرتبط بالرقم القومي الخاص برب الأسرة.

إذا لم يمتلك رب الأسرة رقم موبايل باسمه، يمكنه الذهاب غلى أ شركة من شركات الاتصالات لأربة “وي وأورانج واتصالات وفودافون” والتعاقد على خط تليفون باسمه.

خطوات تغيير رقم الموبايل على موقع دعم مصر

يتم تغيير رقم الهاتف المحمول في التموين لصاحب البطاقة التموينية وتحديث البيانات على قاعدة البيانات عبر موقع دعم مصر إلكترونيا، ويتم هذا اون لاين من خلال اتباع الآتي:

الدخول إلى رابط موقع دعم مصر الرسمي .

. ثم اختيار الخدمات التموينية للمواطنين، وتجدها في أعلى يمين الشاشة.

اختر خدمات تموينية.

انقر على تفعيل البطاقة واستلام الرقم السري.

أكتب رقم البطاقة التموينية، وتجد الرقم مدون في البطاقة التموينية أسفل الرقم المقومي، والرقم مكون من 12 رقم.

يتم طلب الرقم السري. بإدخال رقم الهاتف.

تسجيل رقم الهاتف لبطاقة التموين على موقع دعم مصر

أيضًا يمكن النقر على تسجيل رقم المحمول بموقع دعم وكتابة رقم البطاقة التموينية، ثم النقر على التالي لاستكمال البيانات المطلوبة لتسجيل رقم الهاتف المحمول.