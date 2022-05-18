نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات Oppo Reno 8 Lite قبل إطلاقه في الأسواق في المقال التالي

أعلنت شركة آوبو العالمية عن طرح هاتفها الجديد Oppo Reno 8 Lite الذي يعتبر بمثابة خلاصة لتجارب الشركة الطويلة خلال السنوات الماضية، حيث استطاع هاتف آوبو رينو 8 لايت خطف أنظار عاشقي هواتف شركة آوبو، فقد كان من المنتظر إطلاق الهاتف في شهر مايو لهذا العام بعد أن يستحوذ على اهتمام المتابعين ومحبي اقتناء الهواتف الذكية منذ أن تم الإعلان عن توافر نسخته الجديدة في الأسواق، ففي ذلك التقرير نستعرض أهم مواصفات الهاتف والسعر الأقرب في الأسواق. مواصفات Oppo Reno 8 lite بعد مراجعة هاتف Oppo Reno 8 lite تم تدوين المواصفات التالية: معالج الهاتف من نوع سناب دراجون ٦٩٥.

يدعم الهاتف رام بسعة ٨ جيجا بايت.

شاشة الهاتف من نوع أموليد ٨ لايت آوبو رينو وأبعاد الهاتف ٦,٤٣ بوصة.

ذاكرة الهاتف الداخلية ١٢٨ جيجا بايت.

كاميرا الهاتف الخلفية تتميز بالخلفية الثلاثية بدقة عالية بلغت ٦٤ ميجا بكسل.

الكاميرا الأمامية للهاتف ممتازة وتعمل بدقة ١٦ ميجا بكسل.

بطارية الهاتف كبيرة ذو سعة ٤٥٠٠ مللي أمبير.

عدد رامات الهاتف 8 جيجا بايت.

يدعم الهاتف إمكانية الشحن السريع بقوة ٣٣وات.

تم طرح الهاتف في الأسواق باللون الأسود واللون الفضي فقط.

يدعم الهاتف شبكات عديدة، 5G 4G 3G

الهاتف متوفر به إمكانية مقاومة الماء والغبار.

يدعم الهاتف أجهزة الاستشعار التالية

يمتلك الهاتف كافة الاستشعارات الحديثة كالبصمة، الدوران، التقارب، التسارع، والبوصلة.

يدعم الهاتف تشغيل شريحتي ناو سيم كلاهما في وضع الاستعداد.

وزن الهاتف يعادل ١٧٣ جرام.

تتميز كاميرا الهاتف بخاصية الفلاش ليد وبانوراما وHDR مميزات أخرى للبطارية:يصل شحن البطارية إلى 31٪ في 15 دقيقة. يصل شحن البطارية إلى 100٪ في 63 دقيقة

ميزة الشحن العكسي.

USB Power Delivery سعر هاتف Oppo Reno 8 lite تم طرح هاتف Oppo Reno 8 lite في الأسواق العالمية بمتوسط سعر ٣٤٠ دولار أمريكي وهذا السعر يعادل: في مصر من المتوقع أن يبلغ سعر الهاتف ٦٢٨١ جنيه مصري. السعر داخل المملكة العربية السعودية ٢٢٧٥ ريال سعودي. السعر في دولة الإمارات العربية المتحدة 1,415 درهم اماراتي. سعر الموبايل في الهند 29.000 روبيه هنديه. سعر الموبايل في العراق 563.000 دينار عراقي. عمر شويل - جدة سعر ومواصفات Oppo Reno 8 Lite قبل إطلاقه في الأسواق - ثقفني

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