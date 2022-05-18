بلينكن: نعيش أسوأ أزمة غذاء في العالم.. وروسيا تتحمل المسؤولية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 11:22 مساءً - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن روسيا تتحمل مسؤولية أزمة نقص الإمدادات الغذائية عالميًا، مشيرا إلى أن العقوبات على موسكو تهدف لوقف الحرب في أوكرانيا.

واعتبر وزير الخارجية الأمريكي في تصريحات مساء اليوم أننا نعيش أسوأ أزمة غذاء في العالم في الوقت الراهن، وفق قناة "الحرة" الأمريكية.

ونفى بلينكن أن تكون العقوبات الأمريكية على روسيا سببا لأزمة الغذاء في العالم، مشيرا إلى أنها تستوجب حلا عالميا وتهدد الأمن والسلام.

ودعا إلى ضرورة الضغط على روسيا لتوفير ممرات آمنة في أوكرانيا لإيصال الغذاء، كما يجب مساعدة المنظمات الدولية في مواجهة أزمة الغذاء بالعالم.

وأضاف: "العالم في طريقه لمواجهة أزمة غذاء بسبب هجوم روسيا على أوكرانيا، وهناك حاجة ملحة للغذاء والأسمدة ويجب زيادة الاستثمار بهما".

وأكد أنتوني بلينكن أن انعدام المواد الغذائية في العالم يقع على عاتق الحكومة الروسية.

من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن الحرب في أوكرانيا زادت من معاناة الدول بشأن الغذاء.

وأضاف جوتيريش أن هناك أزمة غذاء في العالم قد تقود إلى كارثة كما أن التعافي من جائحة كورونا يضع الكثير من البلاد على حافة الكارثة.