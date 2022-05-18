العالم اليوم - بطولة مصر: الأهلي يواصل إهدار نزيف النقاط

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 18 مايو 2022 11:15 مساءً - فشل الأهلي في تحقيق انتصار للمباراة الرابعة توالياً في الدوري المصري لكرة القدم، بسقوطه في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه البنك الأهلي الأربعاء على ملعب المقاولون العرب، في ختام منافسات المرحلة التاسعة عشر.

وبهذا التعادل، رفع الأهلي رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث، وله أربع مباريات مؤجلة، بفارق سبع نقاط خلف المتصدر غريمه التقليدي الزمالك، وخمس نقاط عن الوصيف بيراميدز، فيما رفع البنك الأهلي رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثامن.

وهذا التعادل هو الثالث توالياً للأهلي في الدوري والمباراة الرابعة من دون فوز (خسارة وثلاثة تعادلات).

كما يأتي هذا التعادل بعد تأهل الأهلي إلى المباراة النهائية من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم على حساب وفاق سطيف الجزائري، بعد فوزه ذهاباً برباعية نظيفة وتعادله 2-2 في مباراة الإياب.

وسيلاقي الأهلي في المباراة النهائية المرتقبة في 30 مايو الحالي في مدينة الدار البيضاء المغربية، الوداد البيضاوي المغربي الذي كان سبقه إلى المباراة النهائية بتعادله مع ضيفه بترو أتلتيكو الأنغولي 1-1 إياباً، بعدما كان فاز 3-1 ذهاباً في لواندا.