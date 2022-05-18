نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة مباراة الاهلي اليوم مع نادي البنك الاهلي في الدوري المصري اعرف كل التفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستضيف اليوم نادي البنك الاهلى المصري النادي الاهلي المصري صاحب الجماهيرية الكبيرة في مصر والوطن العربي في الأسبوع التاسع عشر من الدوري المصري الممتاز وعلى ملعب المقاولون العرب في العاصمة المصرية القاهرة، وهذا في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل النادي الاهلي

أعلن المدير الفني للنادي الأهلي الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني تشكيلة المباراة لمواجهة نادي البنك الأهلي وكانت كالتالي:

كابتن الفريق محمد الشناوي في حراسة المرمي.

في خط الدفاع كلاً من أيمن أشرف، ومحمد عبد المنعم قلبَيّ دفاع، ومحمد هاني كظهير أيمن، واللاعب محمد وحيد كظهير أيسر.

وفي خط الوسط كلاً من اللاعب أحمد عبد القادر، واللاعب محمد مجدي افشة، واللاعب رامي ربيعة.

أما بالنسبة للهجوم فيوجد اللاعب طاهر محمد طاهر كجناح أيسر، والجنوب إفريقي بيرسي تاو كجناح أيمن، واللاعب محمد الشريف كرأس حربة.

دكة البدلاء في فريق النادي الأهلي

نجد على دكة البدلاء علي لطفي في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع اللاعب كريم فؤاد، والتونسي علي معلول، وفي خط الوسط اللاعب أحمد نبيل كوكا، وكابتن الفريق الحاوي وليد سليمان، وفي خط الهجوم كلاً من اللاعب صلاح محسن، واللاعب حسين الشحات، ويوجد أيضاً على دكة البدلاء من الناشئين كلاً من زياد فرج، ومحمد نصير.

النادي الأهلى والبنك الاهلي

إنتهت مباراة الذهاب التي كانت بين الفريقين بنتيجة هدف مقابل لاشيء لصالح النادي الأهلي، وكانت تلك المباراة هي الفوز الأول للنادي الأهلى على البنك الأهلى بعد أن إستعصى عليه الفوز بسبب خطة البنك الأهلي المعتادة التي تعتمد على التكتل الدفاعي، واللعب على الهجمات المرتدة.

فيما ينتظر أنصار ومشجعي النادي الأهلى فوزاً في هذه المباراة بعد سلسة إخفاقات في أخر مبارتين له في الدوري لإستعادة الصدارة وإستعادة اللقب من نادي الزمالك.

القنوات الناقلة وطاقم التحكيم

وفيما يتعلق بالقنوات الناقلة فهي كالعادة قناة أون تايم سبورت1، وستكون بتعليق بلال علام، ويحكم اللقاء الحكم أمين محمد عمر حكماً للساحة، ويعاونه كلاً من أحمد حسام طه، وسمير جمال سعد كحكام راية، ومحمد العتباني كحكم رابع، ومحمد سلامة حكماً للفار، وهاني عبد الفتاح مساعداً لحكم الفار.

نتيجة مباراة الاهلي ونادي البنك الاهلي

علي غير المتوقع كانت المباراة مفتوحة من الطرفين، وتبادل الفريقين الهجمات، والفرص الضائعة، وأحرز الأهلي هدفه الأول عن طريق محمود وحيد، ولكن تم إلغاءه بسبب عدم تثبيت الكرة من رامي ربيعه عند لعب الخطأ، واستمر الفريقين في إهدار الفرص حتي نهاية المباراة دون إحراز أي اهداف لتنتهي المباراة بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف.