إيداع كاش سريع بلا كفيل 100000 ريال بالتقسيط على 60 شهر

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عمر شويل - جدة إيداع فوري لمبلغ التمويل الشخصي وأيضاً خلال 24 ساعة من طلب التمويل الشخصي لدى شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية حيث تقدم الشركة تمويل يتميز بأنه فوري ولا يحتاج إلى وجود ضامن وأيضاً متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية حيث تقدم شركة التيسير حلول تمويلية متوافقة مع تعاليم الإسلام بالمملكة ومن خلال هذا المقال سوف نوفر لكم كل تفاصيل تمويل شركة التيسير.

إيداع كاش سريع بلا كفيل مع تمويل شركة التيسير

التمويل الشخصي السريع من شركة التيسير يتميز بالإيداع خلال 24 ساعة من طلب التمويل ويتميز بالعديد من المزايا الأخرى وهي

يتميز التمويل الشخصي لدى شركة التيسير بأنه لا يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يتميز تمويل شركة التيسير بأنه لا يشترط لوجود كفيل عند طلب التمويل.

يتميز أيضاً تمويل شركة التيسير بأن المتقدم يحصل على مبلغ تمويل ربما يصل إلى 100 ألف ريال سعودي

أيضاً لا يحتاج تمويل شركة التيسير تحويل الراتب عند طلب التمويل.

يتميز كذلك تمويل شركة التيسير بإيداع قيمة التمويل خلال 24 ساعة.

يوفر كذلك التمويل الشخصي لدى التيسير هامش ربح تنافسي.

يتمكن أيضاً المتقدم من التسوية المبكرة في أى وقت خلال فترة التمويل.

قرض شركة التيسير يستطيع من خلاله العميل السداد على أقساط ميسرة تصل إلى 60 شهر.

شروط التمويل الشخصي لدى شركة التيسير للتمويل بالسعودية

حددت شركة التيسير للتمويل مجموعة من الشروط الواجب توافرها من أجل الحصول على التمويل الشخصي الفوري لدى الشركة ومن خلال مقالنا سوف نتعرف على أهم تلك الشروط وهي

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية فلا يستطيع لغير السعودي طلب تمويل شركة التيسير.

كذلك يشترط أن يكون المواطن الراغب في التمويل لديه دخل لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

لابد أيضاً أن يكون المتقدم على رأس العمل فترة زمنية لا تقل عن ستة أشهر.

يشترط أيضاً أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 21 عام.

طلب التمويل الشخصي الفوري لدى شركة التيسير

يستطيع المواطن السعودي طلب التمويل الشخصي الفوري لدى شركة التيسير من خلال الدخول على رابط التمويل الشخصي ثم الضغط على طلب التمويل كذلك يتم ملئ نموذج الطلب.

المستندات المطلوبة لطلب التمويل الشخصى لدى شركة التيسير

هناك مجموعة من الأوراق والمستندات المطلوبة لطلب التمويل الشخصى بدون كفيل وايضا بدون تحويل الراتب لدى شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية وتتمثل تلك المستندات المطلوبة في الاتي