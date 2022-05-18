نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح باب التسجيل في أكاديمية زاد للموسم المقبل وينتهي الحجز عند اكتمال العدد في المقال التالي

عمر شويل - جدة أكاديمية زاد هي أكاديمية علمية غير ربحية تهدف لتعليم الشباب الإسلامي تعاليم دينهم بطريقة علمية ميسرة، وذلك للمساهمة في تثقيف المسلمين والمسلمات المبني على الدليل الصحيح والعقيدة الصحيحة بعيدًا عن التعقيد والغموض، وقد اعتمدت أكاديمية زاد على التقنيات العلمية الحديثة لإيصال دين الله عز وجل خاصة إلى النساء اللاتي قد لا يتمكن من الخروج لتلقي العلم الشرعي في الجامعات.

ما هي أكاديمية زاد

أكاديمية زاد هي أكاديمية تعليمية عبر الإنترنت فقط، تقوم بتدريس العلوم الشرعية الإسلامية الأساسية التي يجب أن يتعلمها المسلم، على يد مجموعة من العلماء والأساتذة الكبار، وتعد أكاديمية زاد تجربة رائدة وواعدة في مجال التعليم عن بعد في الشرق الأوسط.

ومن المعروف أن التقديم للأكاديمية مجاني، حيث أن الهدف من الأكاديمية هو إيصال أهم قواعد الدين الصحيح للشباب المسلم.

متى يبدأ التسجيل في أكاديمية زاد 2022

ومؤخرًا أعلنت الأكاديمية عن فتح باب التسجيل بأكاديمية زاد للعام 2022م وسوف يتم إغلاق باب التقديم فور اكتمال العدد المطلوب حيث تبدأ الدراسة بالأكاديمية للموسم الرابع عشر في يوم 1 صفر 1444هـ 28 أغسطس 2022م

ويتاح التقديم لكل من الفتيات والشباب، بشرط أن تزيد أعمارهم عن 16 عام.

ويشترط أن يكون لدى الطالب المتقدم بريد إلكتروني مفعل لاستقبال الرسائل والاختبارات الأسبوعية التي ترسل من الأكاديمية.

طريقة التقديم لأكاديمية زاد للموسم القادم

قم بنسخ الرابط التالي في المتصفح https://www.zad-academy.com/registration/

يجب أن تختار الرابط المناسب لنوع المتقدم سواء ذكر أو أنثى حتى يتم تحويلك لرابط التقديم المناسب.

قم بإدخال بياناتك بطريقة صحيحة.

ويرجى ملاحظة أن حساب أكاديمية زاد على الفيس بوك، هو مجرد وسيلة للتواصل الاجتماعي مع الطلاب وليس وسيلة لتلقي طلبات التقديم لأكاديمية زاد .

البرنامج التعليمي لأكاديمية زاد

يشمل البرنامج التعليمي لأكاديمية زاد تدريس 7 علوم شرعية هامة، وهي :

الفقه

التفسير

العقيدة

الحديث

اللغة العربية

التربية الإسلامية

السيرة النبوية

وتضم هيئة التدريس بأكاديمية زاد عدد من أفضل علماء المسلمين مثل فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد، وهو أحد المؤسسين والقائمين على الأكاديمية، وهو من أوائل العلماء المعاصرين الذين اهتموا باستخدام الإنترنت كوسيلة لإيصال العلوم الشرعية بطريقة مبسطة من خلال إنشاء موقع الإسلام سؤال وجواب، وهو المشرف العام على الأكاديمية بالإضافة لمجموعة من المواقع الإسلامية الأخرى.

مدة الدراسة في برنامج أكاديمية زاد

تستمر الدراسة في الأكاديمية لمدة عامين، ويتم تقسيمهم لأربعة فصول دراسية،ومدة الفصل الواحد ثلاثة شهور وفي نهاية البرنامج يمكن أن يجتاز الطالب اختبار نهائي للحصول على شهادة الأكاديمية.

خلال مدة الدراسة يجب أن يجتاز الطالب اختباران كل شهر بخلاف الاختبار النهائي الذي يتم تحديده في الجدول الدراسي.

إذا قرر الطالب عدم دخول الاختبار النهائي أو لم يجتازه الطالب لكنه اجتاز التمارين والاختبارات الشهرية والأسبوعية فإنه يحصل على إفادة حضور فقط.

وتوفر الأكاديمية جميع المقررات العلمية التي يدرسها الطالب في صورة pdf يمكن للطالب تحميلها عبر الموقع الإلكتروني للأكاديمية.

طريقة حضور دروس أكاديمية زاد

إن الدراسة بالأكاديمية تتم عبر الإنترنت بصورة كاملة، ويتم تقديم الدروس على مدار 5 أيام كل أسبوع خلال شهور الدراسة.

ويتم بث ثلاثة محاضرات مباشرة كل يوم، مدة كل محاضرة حوالي 40 دقيقة.

أي أن الدراسة لن تتطلب منك أكثر من ساعتين يوميًا.

أيضًا يمكن للطالب الاستفادة من عدد كبير من مقاطع الفيديو والموشن جرافيك والوسائط التعليمية الأخرى التي تقدمها الأكاديمية.

وحتى يستطيع الطالب الانتظام في الدراسة، يجب أن يتأكد أن لديه الوقت الكافي للحضور قبل التقديم، وذلك لتحقيق أقصى استفادة من الأكاديمية.