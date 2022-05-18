تمويلك كاش بدون كفيل 100000 ريال اونلاين

تستطيع الآن الحصول على تمويلك كاش وأيضاً بدون كفيل حيث تقدم شركة التيسير للتمويل أسرع تمويل شخصي ربما يصل قيمة إلى 100000 ريال سعودي نقداً من أجل تحقيق أحلامك سواء كانت تعليم أو زواج أو أى احتياجات أخرى ومن خلال السطور القليلة القادمة سوف نتعرف على خطوات طلب التمويل الشخصي من شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية.

تمويلك كاش بدون كفيل لدى شركة التيسير للتمويل بالسعودية

متاح تمويل شخصي سريع وأيضاً بالتقسيط الميسر على فترة سداد مرنة تصل إلى 60 شهر ولكن هناك بعض الشروط التي وضعتها شركة التيسير للتمويل من أجل الحصول على التمويل وتتمثل تلك الشروط في الآتي

يشترط أن يكون الراغب في طلب التمويل الشخصي من التيسير سعودي الجنسية.

كذلك يشترط أن يكون العميل الراغب في طلب التمويل يحصل على راتب شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

لابد أيضاً أن يكون المتقدم قضى فترة عمل لا تقل عن 6 أشهر كحد أدنى عند طلب التمويل من شركة التيسير.

كذلك لابد أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 21 عام كحد أدنى وقت طلب الحصول على التمويل.

المستندات المطلوبة لطلب التمويل الشخصي لدى شركة التيسير

حددت شركة التيسير للتمويل مجموعة من الأوراق اللازمة من أجل الحصول على التمويل الشخصي لدى شركة التيسير ومن خلال مقالنا اليوم بموقع ثقفني سوف نعرض لكم تلك المستندات المطلوبة وهي

لابد من تقديم الهوية الوطنية وتكون غير منتهية الصلاحية.

كذلك لابد من تقديم كشف حساب بنكي لمدة 3 أشهر.

أيضاً تقديم العنوان الوطني.

لابد أيضاً من تقديم خطاب تعريف بالراتب.

مزايا التمويل الشخصي لدى شركة التيسير للتمويل

يتميز التمويل الشخصي السريع من شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية بعدد من المزايا والتى صمم من أجل مساعدة العملاء وتلبية احتياجاتهم المالية ويتميز هذ التمويل بالآتي