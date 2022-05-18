نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويلك كاش بدون كفيل 100000 ريال اونلاين في المقال التالي
تستطيع الآن الحصول على تمويلك كاش وأيضاً بدون كفيل حيث تقدم شركة التيسير للتمويل أسرع تمويل شخصي ربما يصل قيمة إلى 100000 ريال سعودي نقداً من أجل تحقيق أحلامك سواء كانت تعليم أو زواج أو أى احتياجات أخرى ومن خلال السطور القليلة القادمة سوف نتعرف على خطوات طلب التمويل الشخصي من شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية.
تمويلك كاش بدون كفيل لدى شركة التيسير للتمويل بالسعودية
متاح تمويل شخصي سريع وأيضاً بالتقسيط الميسر على فترة سداد مرنة تصل إلى 60 شهر ولكن هناك بعض الشروط التي وضعتها شركة التيسير للتمويل من أجل الحصول على التمويل وتتمثل تلك الشروط في الآتي
- يشترط أن يكون الراغب في طلب التمويل الشخصي من التيسير سعودي الجنسية.
- كذلك يشترط أن يكون العميل الراغب في طلب التمويل يحصل على راتب شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.
- لابد أيضاً أن يكون المتقدم قضى فترة عمل لا تقل عن 6 أشهر كحد أدنى عند طلب التمويل من شركة التيسير.
- كذلك لابد أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 21 عام كحد أدنى وقت طلب الحصول على التمويل.
المستندات المطلوبة لطلب التمويل الشخصي لدى شركة التيسير
حددت شركة التيسير للتمويل مجموعة من الأوراق اللازمة من أجل الحصول على التمويل الشخصي لدى شركة التيسير ومن خلال مقالنا اليوم بموقع ثقفني سوف نعرض لكم تلك المستندات المطلوبة وهي
- لابد من تقديم الهوية الوطنية وتكون غير منتهية الصلاحية.
- كذلك لابد من تقديم كشف حساب بنكي لمدة 3 أشهر.
- أيضاً تقديم العنوان الوطني.
- لابد أيضاً من تقديم خطاب تعريف بالراتب.
مزايا التمويل الشخصي لدى شركة التيسير للتمويل
يتميز التمويل الشخصي السريع من شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية بعدد من المزايا والتى صمم من أجل مساعدة العملاء وتلبية احتياجاتهم المالية ويتميز هذ التمويل بالآتي
- يتميز تمويل شركة التيسير بأنه لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكةالعربية السعودية.
- كذلك يتميز التمويل الشخصي من التيسير بأنه لا يشترط وجود كفيل عند طلب التمويل.
- يوفر أيضاً التمويل الشخصي من شركة التيسير فترة سداد مرنة ربما تصل إلى 60 شهر.
- التمويل الشخصي من التيسير يبلغ قيمة إلى 100000 ريال سعودي.
- يتم كذلك الإيداع الفوري لمبلغ التمويل خلال 24 ساعة فقط من طلب التمويل بعد توافر جميع الشروط.
- كما يستطيع أيضا العميل من التسوية المبكرة خلال فترة التمويل.
- كما أن التمويل الشخصي من شركة التيسير للتمويل لا يحتاج إلى تحويل الراتب عند طلب التمويل الشخصي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تمويلك كاش بدون كفيل 100000 ريال اونلاين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.