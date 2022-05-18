حجز موعد في السفارة اليمنية بالرياض yemenembassy

حجز موعد في السفارة اليمنية، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين والوافدين في المملكة العربية السعودية عن طريقة التسجيل الإلكترونية التي من خلالها يتم حجز موعد مسبق بالسفارة اليمنية في مدينة الرياض، وتمثل هذه السفارة جمهورية اليمن داخل أراضي المملكة العربية السعودية، وتهتم السفارة بتقديم خدمات هامة لشؤون المواطنين اليمنيين المقيمين داخل السعودية، ومن أهم هذه الخدمات خدمة إصدار وتجديد جوازات السفر واستخراج وثائق السفر المؤقتة، واستخراج شهادات الميلاد وتوثيق المستندات بالإضافة إلى خدمات التصديقات والتوكيلات المتعددة المهام وتصديق عقود الزواج والطلاق وغيرها من المعاملات الخدمية الأخري، وسوف نوضح لكم طريقة حجز موعد في السفارة اليمنية.

حجز موعد في السفارة اليمنية

يمكن حجز موعد في السفارة اليمنية في الرياض من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالسفارة، فهي خدمة إلكترونيّة توفرها السفارة اليمنية في الرياض؛ حيث يمكن التسجيل وحجز المواعيد التي تناسب كل شخص من أجل مراجعة مقر السفارة وإنهاء الخدمات المتنوعة، ويتم حجز موعد بهذه الخطوات:

يجب الدخول للموقع الإلكتروني الخاص بسفارة الجمهورية اليمنية: تسجيل دخول.

الدخول للمنصة واختيار قسم الخدمات الإلكترونية بالموقع.

اختيار خدمة (حجز موعد).

يجب أن يتم إدخال رقم الجوال في المكان المخصص لذلك.

ثم النقر علي تبويب (التالي).

يتم تحديد الغرض من الزيارة وتحديد المعاملة التي يرغب بالحصول عليها من السفارة.

تحديد التوقيت بالتاريخ والساعة من أجل الذهاب للسفارة.

ثم النقر علي تأكيد حجز الموعد.

تقوم السفارة بمراجعة الطلب المقدم من جانب كل شخص، وإخطاره بالموعد الذي يمكن الذهاب إليه للحصول علي الخدمة التي يرغب بها.

الاستعلام عن معاملة بالسفارة اليمنية

توفر السفارة اليمنية خدمة الاستعلام عن معاملة بالمنصة الإلكترونية الخاصة بها، ويتم الاستعلام بهذه الخطوات: