إليزابيث بورن أول رئيسة وزراء لفرنسا منذ 30 عاما .. (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويوضح الإنفو جراف التالى من هى إليزابيث بورن رئيسة وزراء فرنسا الجديدة وكان رئيس الوزراء الفرنسى السابق جان كاستيكس قد قدم استقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون بعد أن أعيد انتخابه لولاية ثانية فى 24 أبريل الماضى.

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