نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن 330 شدة ببجي لتجديد وشحن الموسم الجديد 2022 بهذه الطريقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كل موسم في لعبة ببجي يتجدد كل أربعة أو خمسة اسابيع تقريبا، ويتسارع لاعبي ومحبي لعبة ببجي إلى شحن حساباتهم لشحن الرويال باس الموسم الجديد من اللعبة، حيث يستفيد اللاعب عند الشحن وتحقيق المهمات التي تطلبها منه اللعبة والتي تتجدد أسبوعيا من هدايا مختلفة على مدار الأسابيع المختلفة، ليحصل في النهاية على 50 هدية مختلفة ومتنوعة ما بين أشكال مميزة لبعض الأسلحة وما بين ملابس مميزة جدا، بالإضافة إلى كروت الهدايا المختلفة التي تساعدك في الحصول على جوائز مميزة.

شحن شدات ببجي

الموسم الجديد من لعبة ببجي على وشك البدء خلال أيام قليلة، حيث من المعروف للاعبي ببجي أنهم في الأسبوع الأخير من هذا الموسم، ولهذا يقوم كل لاعب بتحضير الشدات الخاصة بالموسم القادم، ولذلك نقدم لكم أبرز الطرق التي يمكن من خلالها شحن شدات ببجي.

الطريقة الأبرز والأضمن لشحن شدات ببجي تكون من خلال موقع MidasBuy وذلك لكون الموقع الرسمي لشحن شدات ببجي، حيث يمكنك شحن أي عدد شدات تريده من خلال الموقع الذي يوفر لك طرق دفع مختلفة ومتنوعة تناسب حاجتك.

الموقع أيضا عن استخدامه في الشحن يعطيك هدايا إضافية من الشدات، فعند شحن 300 شدة ببجي تحصل على 30 شدة مجانية إضافية، وتزداد عدد الهدايا حسب عدد الشدات الذي تقوم بشراءه، حتى أنه عند شراء 12000 شدة تحصل على 4800 شدة إضافية ومجانية من الموقع تصل مباشرة إلى حسابك بدون شروط ولا مهمات.

طريقة الدفع في موقع MidasBuy

أوضحنا أن الموقع يوفر لكم ثلاثة إلى أربع طرق لشحن شدات ببجي، حيث يمكن استخدام البطاقة البنكية الخاصة بك في الموقع مباشرة وهو ما يمنحك نقاط إضافية تستفيد بها فيما بعد بهدايا مختلفة، هذا فضلا عن الشدات الإضافية التي أوضحنا الحديث عنها بالأعلى، كما يمكنك الدفع من خلال خدمة فوري باي وذلك من خلال اختيار الخدمة وربط رقم الحساب وفي النهاية تصل إلى أقرب فرع فوري بلص أو موزع فوري وتعطيه رقم الفاتورة لتقوم بدفعها مباشرة، حيث يتم تحويل الشدات بعد ذلك إلى حسابك في لعبة ببجي، وكما يمكنك أيضا الشحن عن طريق رصيد إتصالات وأورانج.