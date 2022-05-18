الأن رابط منصة حجز جواز سفر سوري 2022 syria-visa.sy عبر منظومة الجوازات والهجرة السورية

منصة حجز الجوازات السورية يبحث آلاف المواطنين السوريين عن دور جواز السفر السوري الإلكتروني لتجنب التشابك بين المواطنين، لذلك تكثف البحث في الساعات الأخيرة عبر جوجل للعثورعلى حجز دور جواز السفر السوري الإلكتروني لعام 2022، بالنسبة للمقيمين داخل سوريا أو خارجها وكذلك المواطنين الراغبين في العمل هناك، وذكرت هيئة الجوازات السورية أيضًا أنه يجب اتباع تعليمات معينة من أجل حجز دور جواز السفر السوري لعام 2022 عبر منصة الجوازات الإلكترونية، ويمكتكم معرفة التفاصيل في السطور التالية

منصة حجز جواز سفر سوريا 2022

نظام حجز جوازات السفر السورية هو أحد المنصات التي أنشأتها وزارة الداخلية السورية بالتعاون مع دائرة الهجرة والجوازات لتقديم خدمات للأشخاص مثل تجديد جواز السفر وإصدار جوازات سفر جديدة والتسجيل، فضلاً عن خدمات تنمية البلاد وحيث أعلنت وزارة الداخلية السورية عن رابط لحجز دور الجواز السوري عبر موقع إلكتروني، يتم من خلاله إصدار تصاريح الهجرة عبر المنصة وذلك لتوفير الوقت والجهد على المواطنين السوريين، وأن توفر منصة حجز جوازات السفر السورية لجميع المواطنين المستندات اللازمة لعملية التسجيل في المنصة، أن التحقيقات جارية في عمليات حجز جواز السفر السوري والتي تتضمن متطلبات معينة وأهمها توافر الصور الملونة لمقدم الطلب وأن يؤخذ سن المرشح بعين الاعتبار.

الأوراق المطلوبة للحجز جواز سفر سوريا

للهجرة والجوازات في سوريا دور محجوز عبر المنصة السورية ويتم ذلك بالوسائل الإلكترونية لكن يجب أن يكون لديك مجموعة من الأوراق لتقديمها وهي كالتالي:

للبدء يجب أن يكون لديك نسخة من وثيقة الهوية الشخصية الخاصة بك.

نسخة من موافقة الدائرة على الاستقدام.

بطاقة التعريف المهنية لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عامًا.

عدد 2 صورة شخصية حديثة

رابط منصة حجز جوازات السفر السورية لعام 2022

يمكن حجز مكان الاجتماع ودور جواز السفر السوري على منصة حجز دور جواز سفر سوري 2022 اختر الخدمات الإلكترونية الخاصة بك. حدد رمز حجز الدور من الموقع. حدد رمز محدد التاريخ لتحديد التاريخ المناسب. حدد رمز الموعد. لإجراء حجز حدد الرمز حفظ الموعد.

يملأ المواطن بعد ذلك جميع البيانات الشخصية المطلوبة في النموذج المذكور أعلاه ويحصل على موعد لإعادة مستنداته من أجل حجز جواز سفر سوري وكل ذلك دون صعوبة أو رهن في المكاتب.