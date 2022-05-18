ارتفاع معدل التضخم فى كندا إلى أعلى مستوى منذ 31 عاما

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الإحصاء الكندية، اليوم الأربعاء، أن تكلفة المعيشة ارتفعت بشكل رئيسى بسبب الزيادات فى تكلفة الغذاء والسكن، فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 9.7 فى المائة فى العام الماضى، بينما ارتفعت تكاليف السكن بنسبة 7.4 فى المائة.

وتتضافر العوامل العالمية، بما فى ذلك الحرب فى أوكرانيا التى أدت إلى تعطيل أسعار الحبوب وإمداداتها، فضلا عن تفشى إنفلونزا الطيور والظواهر الجوية الشديدة فى الولايات المتحدة، لزيادة تكلفة اللحوم والإنتاج.

وكان البنزين دافعا رئيسيا للتضخم مؤخرا، لكن أسعار الضخ تراجعت فعليا بنسبة 0.7 فى المائة فى شهر أبريل بعد ارتفاعها بأكثر من 11 فى المائة فى الشهر السابق بالمقارنة مع ما كانت عليه قبل عام، ولا تزال أسعار الغاز ترتفع بأكثر من الثلث.

وكان الاقتصاديون يتوقعون أن يتراجع معدل التضخم الإجمالى بشكل طفيف عن مستوى 6.7 فى المائة فى شهر مارس الماضى، لكنه ارتفع قليلا بدلا من ذلك وهذه علامة مقلقة على أن التضخم لم يبلغ ذروته بعد، على الرغم من أنه بلغ أعلى مستوى له منذ عام 1991.