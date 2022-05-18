تصعيد إسرائيلى بالموافقة على مسيرة للمستوطنين بالحى الإسلامى فى القدس

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأربعاء أن بارليف وشبتاى وكذلك قائد الشرطة فى منطقة القدس دورون ترجمان، اتفقوا على مسار المسيرة الاستفزازية، أمس، وأن تمر من الحى الإسلامى.
وحسب مخطط الاحتلال، فإن المسيرة الاستفزازية ستصل إلى ساحة باب العامود الذى سيتم إغلاقه أمام حركة الفلسطينيين فى القدس، وقد يقيم المستوطنون حلقات رقص فى المكان، وستدخل المسيرة من باب العامود إلى طريق الواد، وهى الطريق الرئيسية فى سوق القدس، وتمر فى الحى الإسلامى ومن ثم إلى باحة حائط البراق.
وإثر مصادقة سلطات الاحتلال على المسار الاستفزازى للمسيرة، فإنه يتوقع أن تفرض شرطة الاحتلال قيودا على المقدسيين فى البلدة القديمة من القدس الشرقية.
وتجرى المسيرة سنويا فيما تصفه إسرائيل بـ"يوم القدس"، فى ذكرى احتلال المدينة عام 1967، ويصادف هذا العام فى 29 مايو الجارى.
ويذكر أن "مسيرة الأعلام" التى نظمها المستوطنون بمصادقة سلطات الاحتلال فى القدس، فى مايو العام الماضى، أدت إلى عدوان على غزة، بعد إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه منطقة القدس.
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