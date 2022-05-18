http://moedu.gov.iq/ رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط في العراق 2022 موقع وزارة التربية والتعليم 

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط في العراق 2022 حيث تزداد معدلات البحث من قبل عدد كبير من الطلاب في هذا التوقيت للتعرف على نتائج الثالث المتوسط في العراق 2022، وذلك بعدما انتهى الطلاب من أداء امتحانات العام الدراسي الجاري خلال الأيام الأخيرة، والتي تم إجراؤها في المدارس بجميع أنحاء العراق بناء على الضوابط التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث تعتبر امتحانات ونتائج طلاب الثالث المتوسط في العراق هو أكثر ما يهتم به الطلاب في هذا التوقيت للتعرف على نتائج الامتحانات تمهيدا لبداية العام الدراسي الجديد، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط في العراق 2022.

نتيجة الثالث المتوسط في العراق 2022

وقد أكدت وزارة التربية والتعليم خلال الأيام الأخيرة على الانتهاء من تصحيح امتحانات طلاب الصف الثالث المتوسط في العراق في جميع المحافظات، حيث أشارت إلى أن نتائج الطلاب تمر بالمرحلة الأخيرة لها في هذا التوقيت، وهي مرحلة رصد الدرجات الخاصة بالطلاب، وذلك تمهيدا لطرح النتائج رسميا عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية خلال الساعات المقبلة، حيث سهلت الوزارة إمكانية الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال الموقع بالرقم الامتحاني فقط، وقد اوضحت بعض المصادر من داخل الوزارة الى أن نتائج الطلاب قد جاءت على نحو مرتفع مقارنة بالنتائج والمعدلات الخاصة بالسنوات الماضية.

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط في العراق 2022

وقد فعلت وزارة التربية والتعليم العراقية رسميا موقع استخراج نتائج طلاب الثالث المتوسط في العراق هذا العام 2022، حيث يستخرج الطالب النتيجة فقط من خلال رقم الجلوس الخاص به، وذلك بشكل إلكتروني، حيث يتم الاستعلام عن النتائج بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية.