رئيس الحكومة اللبنانية يبحث خطة تعزيز الأمن الغذائى

جدة - نرمين السيد - بحث رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى مع وزير الزراعة عباس الحاج حسن وممثل برنامج الأغذية العالمية عبدالله الوردات الخطة الاستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائى فى لبنان.





وأكد ممثل برنامج الأغذية العالمى أن أهم الطرق لتفادى موضوع انعدام الأمن الغذائى فى لبنان هى التوجه لزيادة الأراضى والمحاصيل الزراعية خصوصا القمح والشعير والحبوب.

وأضاف أن وزير الزراعة يعمل على هذا المجال، ويحاول البرنامج مساعدته فنيا وتقنيا وبتمويل بعض المشاريع الصغيرة أو بتمويل وضع الخطة الاستراتيجية لزيادة الرقعة المزروعة بالنسبة للقمح، موضحا أن هناك عمل كبير للوصول إلى الهدف المنشود بأن يكون هناك زيادة انتاج محلى للقمح والشعير والحبوب.

واعتبر الوزير الحاج حسن أن الشراكة مع برنامج الأغذية العالمى أساسية ومركزية لأسباب عديدة فنيا وتقنيا وماليا ودعما.