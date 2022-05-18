أسعار البنزين بأعلى مستوياتها.. بريطانيا: التضخم عند أعلى مستوى منذ 40 عاما

جدة - نرمين السيد - دفع ارتفاع أسعار الطاقة بمؤشر أسعار المستهلك - المقياس الرئيسى للتضخم - إلى 9 فى المائة، وهو مستوى لم يشهده منذ عام 1982، بحسب صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.

وتوقع بنك إنجلترا أن يتجاوز التضخم 10 فى المائة فى تلك المرحلة.

وارتفع التضخم من 7 فى المائة فى مارس.

جاء ذلك فى الوقت الذى وصلت فيه أسعار البنزين اليوم الأربعاء إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وحذر الخبراء من أن فواتير شراء منتجات الطعام والطاقة - بالإضافة إلى تكلفة الرهون العقارية - ستستمر فى الارتفاع.

وقال مكتب الإحصاء الوطنى إن تكلفة مجموعة من الضروريات اليومية آخذة فى الارتفاع.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 6.7 فى المائة، وهى الأسرع منذ يونيو 2011، فى حين ارتفعت تكاليف النقل بنسبة قياسية بلغت 13.7 فى المائة.

بينما ارتفع سعر البنزين إلى 167.64 بنس للتر يوم أمس.

ومن المتوقع أن يرتفع سقف الطاقة مرة أخرى بما لا يقل عن 500 جنيه إسترلينى فى السنة.