وأوضحت مؤسسة كهرباء لبنان، فى بيان اليوم، أن الطاقة الكهربائية التى يتم توليدها حاليا من محطات التوليد لدى مؤسسة كهرباء لبنان، تعتمد فقط على كميات المحروقات التى يتم توريدها بموجب إتفاقية التبادل المبرمة ما بين الجمهورية العراقية والجمهورية اللبنانية، بحيث أن الشحنة التى يتم توريدها شهريا من مادة "الغاز أويل" لا تتعدى حمولتها 40 ألف طن مترى تقريبا كحد أقصى، خصوصا فى ظل الارتفاع المضطرد لسعر برميل النفط الخام العالمى.
وأفادت المؤسسة أنها تفاديا للوقوع فى العتمة الشاملة، اتخذت إجراءات احترازية إضافية قضت بإيقاف إنتاج محطة توليد دير عمار شمالى لبنان والذى لا يزال خزينه يحتوى على كمية 3700 متر مكعب، وذلك لحين استهلاك كامل خزين محطة توليد الزهرانى - جنوبى البلاد - المتبقى فى اليومين القادمين، ليتم إعادة وضع محطة توليد دير عمار فى الخدمة مجددا لإطالة فترة إنتاج الطاقة بالحد الأدنى لأربعة أيام إضافية تقريبا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الظلام يحاصر لبنان.. تخفيض إنتاج الكهرباء لتفادى انقطاعها بسبب نقص الوقود على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.