الظلام يحاصر لبنان.. تخفيض إنتاج الكهرباء لتفادى انقطاعها بسبب نقص الوقود

جدة - نرمين السيد - أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان اتخاذ إجراءات احترازية إضافية تفاديا للوقوع فى الظلام الشامل بسبب نقص الوقود، وذلك بعدما استهلكت مخزونها من الوقود بشكل أسرع نتيجة رفع المؤسسة للقدرة الانتاجية لتغطية فترة الانتخابات النيابية فى لجان الاقتراع.





وأوضحت مؤسسة كهرباء لبنان، فى بيان اليوم، أن الطاقة الكهربائية التى يتم توليدها حاليا من محطات التوليد لدى مؤسسة كهرباء لبنان، تعتمد فقط على كميات المحروقات التى يتم توريدها بموجب إتفاقية التبادل المبرمة ما بين الجمهورية العراقية والجمهورية اللبنانية، بحيث أن الشحنة التى يتم توريدها شهريا من مادة "الغاز أويل" لا تتعدى حمولتها 40 ألف طن مترى تقريبا كحد أقصى، خصوصا فى ظل الارتفاع المضطرد لسعر برميل النفط الخام العالمى.

وأفادت المؤسسة أنها تفاديا للوقوع فى العتمة الشاملة، اتخذت إجراءات احترازية إضافية قضت بإيقاف إنتاج محطة توليد دير عمار شمالى لبنان والذى لا يزال خزينه يحتوى على كمية 3700 متر مكعب، وذلك لحين استهلاك كامل خزين محطة توليد الزهرانى - جنوبى البلاد - المتبقى فى اليومين القادمين، ليتم إعادة وضع محطة توليد دير عمار فى الخدمة مجددا لإطالة فترة إنتاج الطاقة بالحد الأدنى لأربعة أيام إضافية تقريبا.