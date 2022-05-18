إيطاليا: حان وقت بناء دفاع أوروبي حقيقي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 05:31 مساءً - أكدت إيطاليا، اليوم الأربعاء، عزمها على مواصلة العمل على حل تفاوضي في أوكرانيا، مشيرة إلى أهمية بناء "دفاع أوروبي حقيقي" مشترك.

جاء ذلك على لسان رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الوزراء الفنلندية، سانا مارين، في قصر (كيجي)، مقر الحكومة.

وقال دراجي إنه "في عام 1995 انضمت فنلندا إلى الاتحاد الأوروبي ومنذ ذلك الحين تعاوننا بشكل وثيق للغاية هنا أيضاً".

وأضاف: "في الأسابيع الأخيرة أظهرنا وحدة كبيرة في إدانة روسيا، ودعم أوكرانيا، والسعي إلى حل تفاوضي للأزمة الجارية".

وتابع: "نعتزم مواصلة القيام بذلك، بدءًا من اجتماع المجلس الأوروبي الاستثنائي نهاية الشهر الجاري"، حسبما أوردت وكالة “آكي” الإيطالية.

وذكّر دراجي أنه "منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، يسير بلدينا معاً، وقد تم قبول إيطاليا وفنلندا في الأمم المتحدة في العام نفسه، 1955".

كما ذكر دراجي أنه "ينبغي أن نبني دفاعًا أوروبيًا حقيقيًا، مكملاً لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، للمساهمة في حماية قيمنا التأسيسية ومؤسساتنا".

وأردف "هذه لحظة الخيارات ونريد أن يكون للاتحاد الأوروبي دورا رياديا" على الساحة العالمية.

وأكمل: "نحن نعلم جيدًا أن مسار التكامل الأوروبي، الذي تدعمه إيطاليا وفنلندا، لم يكتمل بعد، لقد وضعتنا الحرب في أوكرانيا أمام تحديات استراتيجية هائلة، لا يمكننا مواجهتها فرادى بميزانيات وطنية فردية، يجب اعتماد أدوات إضافية لاحتواء تأثير تكاليف الطاقة وللاستثمار في انتقال الطاقة وفي إعادة إعمار أوكرانيا".

وكانت وكالة "بلومبرج" ذكرت في وقت سابق اليوم، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم النظر في إمكانية استخدام الدخل من الأصول المجمدة لرجال الأعمال الذين شملتهم العقوبات لإعادة إعمار أوكرانيا.

وكانت السويد وفنلندا تقدمتا رسميا بطلبين للانضمام إلى الحلف الأطلسي صباح اليوم، وكان من المقرر بالأساس أن يقوم مجلس الناتو بعد ذلك بإصدار قرار ببدء محادثات الانضمام.