ليتوانيا تؤكد تعرض وزارة الدفاع لهجوم إلكتروني شرس

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 05:31 مساءً - كشف وزير الدفاع الليتواني أرفيداس أنوشاوسكاس اليوم الأربعاء، أن الموقع الرسمي لوزراته على الإنترنت تعرض لهجوم إلكتروني شرس بعد أيام قليلة من تحديثه.

ونقلت شبكة راديو وتليفزيون ليتوانيا عن الوزير قوله "بمجرد إطلاقه، في الأيام الأولى من الشهر الجاري، تعرض موقع وزارة الدفاع لهجوم إلكتروني كبير".

وأفادت الشبكة بأن الوزير استكمل حديثه دون إعطاء أي تفاصيل حول من يقف وراء الهجوم أو مدى الضرر، قائلا "من الواضح أننا قادرون على مواجهته، لكن الحقيقة هي أنه يحدث طوال الوقت".

وسجل المركز الوطني للأمن السيبراني في ليتوانيا 1020 حادثًا إلكترونيًا في الربع الأول من هذا العام، ارتفاعًا من 981 حادثًا بالمقارنة بالعام الماضي، بحسب الوزارة.

وأضاف الوزير أن الهجمات الإلكترونية تزداد تواترًا وتعقيدًا ولهذا تحتاج ليتوانيا إلى زيادة الاستثمار في الأمن السيبراني.