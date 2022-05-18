11.6 مليون إصابة بكورونا في إفريقيا.. و253 ألف وفاة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 05:31 مساءً - أعلنت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" في القارة، بلغ 11 مليونا و645 ألفًا و147 حالة إصابة، تعافى منهم 9 ملايين و752 ألفا و509 حالات.

وأوضحت المراكز - في أحدث إحصائيات صادرة اليوم الأربعاء- أنه تم إعطاء أكثر من 297 مليونًا و944 ألفًا و518 لقاحًا في جميع أنحاء القارة، بينما بلغ إجمالي حالات الوفاة 253 ألفا و443 حالة، ويوجد في جنوب إفريقيا أكثر الحالات المبلغ عنها ويليها المغرب، ثم تونس، وإثيوبيا وليبيا.