روسيا: زيلينسكي استفاد من مقتل مسلحين آزوف في آزوفستال

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 05:31 مساءً - قال ميخائيل شيريميت، نائب مجلس الدوما الروسي من منطقة القرم، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي استفاد من مقتل مسلحين كتيبة آزوف القومية في آزوفستال.

وقال شيريميت، " زيلينسكي، لم يأبه بمسلحي آزوف لفترة طويلة، والعكس صحيح، كان موتهم مفيدًا، حتى لا يضطر لاحقًا إلى الرد عليهم على تدمير البلاد”.

ووفقا له، فإن جميع المسلحين الذين استسلموا محتجزون من قبل الجيش الروسي، وأولئك المتورطين في جرائم القتل وجرائم الحرب سيحاسبون إلى أقصى حد بموجب التشريعات الروسية وقوانين جمهوريات دونباس.

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وأضاف: “بغض النظر عن الطريقة التي يحاول بها نظام زيلينسكي تمرير الأحداث في آزوفستال على أنها نوع من العمليات الإنسانية وإجلاء مسلحي آزوف، والتي يُزعم أنها منسقة من قبل المخابرات الأوكرانية، كل هذا كذب صريح ومحاولة لإخفاء الاقتراب الوشيك من الهزيمة المخزية”.

وتابع : “ما حدث هزيمة مخزية، في الحقيقة لدينا استسلام جماعي".