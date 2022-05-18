استمرار البحث عن 8 عمال مفقودين منذ شهر داخل منجم فى بوركينا فاسو

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير المناجم والمحاجر والطاقة فى بوركينا فاسو زار البشير اسماعيل ودراوجو، أن عمليات البحث عن 8 عمال مفقودين منذ شهر على عمق أكثر من 500 مترا داخل منجم "بيركوا" لاستخراج الزنك على بعد 120 كيلومتر غرب العاصمة "واجادوجو"، لا تزال مستمرة.





وقال دراوجو، حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" اليوم الأربعاء : "إن رجال الإنقاذ اعتقدوا أن العمال المفقودين فى المنجم متواجدين داخل "غرفة الملجأ" إلا انهم وجدوها خالية"، موضحا أن 6 من العمال من بوركينا فاسو، واثنين من زامبيا وتنزانيا، وأنهم حوصروا منذ 16 أبريل الماضى داخل منجم "بيركوا" بسبب فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة. يذكر أنه توجد غرفة الملجأ على عمق 580 مترا تحت الأرض، وهى مجهزة بأدوات النجاة، إذ كان يأمل عمال الإنقاذ أن يتمكن عمال المنجم العالقين الذين كانوا يعملون على عمق 700 متر من الوصول إليها.

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