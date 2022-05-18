رئيس الإمارات يتلقى رسالة خطية من نظيره التشيكى حول العلاقات الثنائية

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية وام أن الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الإماراتية تسلم الرسالة لدى استقباله سفير جمهورية التشيك لدى الدولة بيرى سلافيك، حيث بحثا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات واستعراضا مستجدات الأوضاع على الصعيد الدولى.

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