دانماركى يعترف بقتل 5 فى هجمات القوس والأسهم فى النرويج

جدة - نرمين السيد - أقر مواطن دانماركى بأنه مذنب فى جريمة طعن 5 أشخاص حتى الموت ومحاولة قتل 11 أخرين فى هجمات "القوس والأسهم"، وهى الهجوم الذى بث الخوف فى بلدة صغيرة فى النرويج فى أكتوبر 2021.





ونقلت قناة "آسيا نيوز" الإخبارية عن ممثلى الإدعاء قولهم: "إن الهجوم الذى اندلع فى كونجسبيرج على بعد 70 كيلومترا غرب العاصمة أوسلو، استمر أكثر من نصف ساعة، واستهدف المهاجم عشوائيا أشخاصا فى منازلهم وفى الشوارع وفى أحد المتاجر، بينما فر منه آخرين بالكاد".

وأضافوا أن المتهم إسبين أندرسن براثين (38 عاما - دانماركى) يعيش فى النرويج، وكان يعانى من مرض عقلى فى وقت الهجمات، وأوضحت الاتهامات أن 4 نساء ورجل تتراوح أعمارهم بين 52 و78 تم طعنهم حتى الموت فى هجمات وقعت 13 أكتوبر الماضى، بينما أصيب 3 بسهام براثين.

وقبل عمليات الطعن، أمضى براثين حوالى 15 دقيقة فى إطلاق السهام على الأشخاص داخل سوبر ماركت وكذلك خارجه، مما أصاب ضابط شرطة خارج الخدمة من بين آخرين.

ومن المقرر أن تستمر الإجراءات فى محاكمة كونجسبيرج حتى 22 يونيو الماضى.