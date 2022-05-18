ونقلت قناة "آسيا نيوز" الإخبارية عن ممثلى الإدعاء قولهم: "إن الهجوم الذى اندلع فى كونجسبيرج على بعد 70 كيلومترا غرب العاصمة أوسلو، استمر أكثر من نصف ساعة، واستهدف المهاجم عشوائيا أشخاصا فى منازلهم وفى الشوارع وفى أحد المتاجر، بينما فر منه آخرين بالكاد".
وأضافوا أن المتهم إسبين أندرسن براثين (38 عاما - دانماركى) يعيش فى النرويج، وكان يعانى من مرض عقلى فى وقت الهجمات، وأوضحت الاتهامات أن 4 نساء ورجل تتراوح أعمارهم بين 52 و78 تم طعنهم حتى الموت فى هجمات وقعت 13 أكتوبر الماضى، بينما أصيب 3 بسهام براثين.
وقبل عمليات الطعن، أمضى براثين حوالى 15 دقيقة فى إطلاق السهام على الأشخاص داخل سوبر ماركت وكذلك خارجه، مما أصاب ضابط شرطة خارج الخدمة من بين آخرين.
ومن المقرر أن تستمر الإجراءات فى محاكمة كونجسبيرج حتى 22 يونيو الماضى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دانماركى يعترف بقتل 5 فى هجمات القوس والأسهم فى النرويج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.