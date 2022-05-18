سفير النرويج بعمان: الأردن شريك مهم للسلام

جدة - نرمين السيد - وأشاد السفير النرويجى - فى تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الأربعاء، بمناسبة العيد الوطنى لبلاده - بدور الأردن باعتباره الوصى على الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية فى القدس، معربا فى هذا الصدد، عن قلق النرويج من التطورات الأخيرة فى القدس ومحاولات تحدى الوضع الراهن.

ولفت إلى أن موقف النرويج من الصراع لم يتغير، وأن حل الدولتين يحتاج إلى التفاوض، كما أشاد بدور الأردن فى استضافة العديد من اللاجئين.