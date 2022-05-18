عاجل- روسيا تتهم الغرب بإطالة أمد الحرب فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضافت زاخاروفا، فى تصريحات أوردتها قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، أن الدعم الغربى لكييف بالأسلحة هدفه إطالة أمد الحرب، مشيرة إلى أن أوكرانيا حصلت على أسلحة بقيمة 3.8 مليارات دولار ومساعدات اقتصادية تفوق ميزانية بعض الدول.

يشار إلى أنه فى 24 فبراير الماضى، أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة فى دونباس، جنوب شرقى أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية.