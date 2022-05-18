نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الأردن يأمل تطور الهدنة في اليمن إلى حل سلمي شامل على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 18 مايو 2022 05:11 مساءً - دوت الخليج :- قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إن أول رحلة تجارية قادمة من صنعاء منذ العام 2016 حطت في عمّان اليوم.

وأوضحت الخارجية في تغريدة عبر “تويتر”، الاثنين، أن الرحلة انطلقت في إطار ترتيبات الهدنة التي يأمل الأردن أن تتكرس وتتطور حلًّا سلميًّا شاملًا للأزمة اليمنية بما يضمن أمن اليمن الشقيق وسلامته وأمن الأشقاء في الخليج العربي.

وأكدت الوزارة أن الأردن سيظل يدعم كل جهود الحل ودور الأمم المتحدة فيما يتعلق بالأزمة اليمنية.