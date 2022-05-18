نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول الاختبارات النهائية الرياض وجدة الترم الثالث وفقًا لوزارة التعليم السعودية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدول الاختبارات النهائية الرياض 2022 من أهم الأمور التي يحرص على معرفتها الطلاب إلكترونيًا نظرًا لتحديث نظام الدراسة في المملكة، أما عن اختبارات هذا الفصل فسوف تتم اول مرة في المملكة وذلك بسبب استحداث الفصل الدراسي الثالث، علمًا بأنه تم اعتماد التقويم الدراسي 1444 وسوف تنتهي الدراسة في هذه السنة 1443 في تاريخ 30 يونيو 2022.

جدول الاختبارات النهائية الرياض

سوف تكون الاختبارات النهائية في الفصل الثالث في كل من الاسبوع الثالث عشر والاسبوع الرابع عشر من عدد اسابيع الفصل الدراسي الثالث، وجاء الجدول كما يلي:

متى تبدأ الاختبارات النهائية الفصل الثالث

سوف تبدأ الاختبارات في يوم الاحد الذي يوافق 20 ذو القعدة 1443 هجريًا و19 يونيو 2022 ميلاديًا وسوف تستمر الاختبارات على النحو التالي:

الاختبارات العملية في الاسبوع الحادي عشر من الترم الثالث تحديدًا في يوم الاحد، الاثنين، الثلاثاء 14،15،13/11/1443 هـ.

اختبارات الدور الاول التحريرية في تاريخ 20/11/1443 هـ.

اختبارات الدور الثاني الترم الثالث 28/11/1443 هـ.

آلية الاختبارات النهائية 1443

شددت وزارة التعليم السعودية مع الإعلان عن الاختبارات النهائية على ما يلي:

الحضور حيث أن جميع الطلاب سوف يؤدون الاختبارات النهائية حضوريً بدايةً من المرحلة الابتدائية حتى الثانوي والمتوسط.

تلقي اللقاح في حال أن لم يكن هناك حالة صحية تمنع من ذلك وفقًا لـ هيئة الصحة وقاية.

سوف يتم تقسيم الطلاب إلى مجموعتين في الاختبارات النهائية 1443.

الاختبارات سوف تكون محددة على ان تكون اختبارين يوميًا.

الطلاب الذين لم يتلقوا اللقاح لظروف صحية موثقة رسميًا سوف يتم اختبارهم عن بُعد عبر منصة مدرستي.

موقع وزارة التعليم

مع تطبيق نظام الـ 3 فصول دراسية في الجامعات والمدارس للمرة الثانية في المملكة بات من الضروري مراجعة كافة الأخبار عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية خاصةً مع انتشار المواقع التي تُزيف الواقع طبقًا لرغبة الطلاب، كل ما عليك فعله هو زيارة الموقع فهو سهل الاستخدام بدون الحاجة إلى تسجيل والبحث عن المعلومة الدقيقة، كما يُمكنك أيضًا التواصل مع خدمة العملاء حيث يوفرون إجابات دقيقة على كافة أسئلة الاهالي والطالب الخاصة بالنظام الدراسي.