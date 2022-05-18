نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز تذاكر موسم جدة 2022 jeddahseason.sa والأسعار بعد التحديث في المقال التالي
يتساءل العديد من المواطنين السعوديين عن كيفية حجز تذاكر موسم جدة 2022 حيث أنه تم البدء فعليًا بانطلاق موسم جدة ٢٠٢٢ بالتوافق مع احتفالات عيد الفطر 2022 التي وافقت يوم الاثنين الثاني من شهر مايو ٢٠٢٢م، وهذا يُعد من أبرز الفعاليات الترفيهية في الدولة السعودية بغرض إبراز أجمل ما في المدينة، كما تحتوي تلك الفعاليات على المزيد من الفنون، والثقافة، والرياضة، والفعاليات الموسيقية، وكذلك الحفلات الغنائية وأخرى، وتجدر الإشارة بامتداد احتفالات الموسم لفترة ستين يومًا.
كيفية حجز تذاكر موسم جدة 2022
يتم حجز تذاكر موسم جدة ٢٠٢٢ من خلال اتباع الآتي:
- توجه بالدخول إلى رابط حجز تذاكر موسم جدة الرسمي من هنا jedahseason.sa
- ابحث عن الفعاليات واسعار تذاكر حضور فعاليات موسم جدة ٢٠٢٢.
- قم باختيار الفعاليات عبر فعاليات موسم جدة ثم انقر على حجز الحين.
- بعد ذلك اختر توقيت الحجز ونوع التذكرة.
- ثم اضغط على اشتري تذكرتك الآن.
- بعد ذلك اختر توقيت العرض للفاعلية المختارة.
- ثم اختر المقعد أو الحجز على الخريطة.
- قم بتحديد طريقة الدفع لحجز المقعد للفعالية.
- قم بدفع سعر حجز التذكرة.
- في النهاية ادخل بيانات الدفع الإلكتروني لبطاقة مدى أو من خلالstc .
ما هي أسعار تذاكر موسم جدة ٢٠٢٢
تم تحديد أسعار موسم جدة ٢٠٢٢ للفاعليات القائمة، كما يلي:
- سعر حضور حفل افتتاح موسم جدة يصل إلى خمسين ريال سعودي.
- كما أن سعر تذكرة سيرك دو سوليه فيوجن تبلغ ما بين خمسة وثمانين إلى مائتين خمسة وسبعين ريال سعودي.
- أما بشأن الفعاليات الأخرى يرجى الاستعلام عنها من خلال هذا الرابط jeddahseason.sa
فعاليات موسم جدة ٢٠٢٢
تشمل فعاليات موسم جدة ٢٠٢٢ الكثير من البرامج والعروض والاحتفالات المختلفة، مثل الآتي:
- ما يزيد عن ٢٨٠٠ فعالية على مدار ستين يومًا.
- مناطق ترفيهية في حوالي تسع أماكن خاصة للموسم.
- بالإضافة إلى الالعاب النارية المستمرة لستين يومًا.
- أيضًا وجود عشر مطاعم ومقاهي أمام الزائرين ومواطني جدة.
- حفلات غنائية لأشهر المطربين.
- عروض سيرك عالمية وسبع مسرحيات.
- معارض عالمية وعدد اثنين من المسرحيات العالمية.
- عدد خمس عروض بحرية وبرامج وكذلك فعاليات بحرية عالمية أيضًا.
- بجانب ما يزيد عن ستين لعبة ترفيهية خاصة بفعاليات موسم جدة.
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