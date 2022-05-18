الخطوات المتبعة لتوثيق رقم الجوال من خلال منصة أبشر عبر الهاتف 1443

تعد منصة منصة أبشر الإلكترونية واحدة من أهم المنصات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية،وهي تقوم بتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين السعوديين ،من أجل عدم ضياع الوقت ،وتوفير الجهود لهم ، ومن هذه الخدمات التي توفرها منصة أبشر ،خدمة توثيق رقم الهاتف ،ويتم ذلك عن طريق الموقع الرسمي ،أو تطبيق الهاتف ،حيث بذلت وزارة الدخلية الكثير من الجهد ،من أجل توفير الكثير من الخدمات الإلكترونية ،يمكن الأستفادة منها بشكل إلكتروني عبر الهاتف الجوال ،وذلك ضمن الخطة التي الموضعة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 ،وذلك لصنع التحويل الرقمي ،وتحقيق التقدم في كافة المجالات في المملكة العربية السعودية.

الخطوات المتبعة لتوثيق رقم الجوال عبر أبشر

لكي يتم توثيق رقم الجوال ،عبر منصة أبشر الإلكترونية ،يجب إتباع عدة خطوات ،وهذه الخطوات هي:

أولا:الدخول علي منصة أبشر الإلكترونية الرسمية ،والضغط علي تسجيل الدخول.

ثم بعد ذلك النقر علي أيقونة الخدمات الإلكتؤونية.

وبعد ذلك الضغط علي خدمة توثيق ،من الخدمات الإلكترونية.

سوف يظهر خانة مخصصة لكتابة رقم الجوال،ويجب كتابتة بشكل صحيح.

وأخيرا:يتم الضغط علي إرسال ،لكي يتم التأكيد علي إنهاء تقديم الطلب بنجاح.

طريقة تسجيل رقم الجوال عبر منصة أبشر من الهاتف المحمول

لتسجيل رقم الجوال عبر منصة أبشر الإلكترونية الرسمية، من خلال الهاتف المحمول ،يجب أتباع عدة خطوات ،وهذه الخطوات هي:

أولا:الدخول علي تطبيق أبشر الهاتف المحمول.

ثم بعد ذلك الدخول علي قائمة خدمات المتاحة، ومنها إلي تحديث رقم الجوال.

يتم كتابة جميع البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة في النموذج المخصص ،مثل رقم الهوية الوطنية.

ثم بعد ذلك يتم إدخال رقم الهاتف الجوال المراد توثيقة ،وكتابته بطريقة سليمة.

سوف يتم إرسال كود التحقيق في رسالة نصية، إلي رقم الجوال الذي تم إدخاله.

وأخيرا:يجب كتابة رقم التأكيد بطريقة صحيحة ،ثم الضغط علي أيقونة حفظ.

ونحن موقع ثقفني نشكر الجهد المبذول من وزارة الدخلية السعودية ،في تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية ،لمساعدة المواطنين السعوديين ،وتسهيل الإجراءات عليهم ،وتوفير الوقت لهم ،وتوفير الجهد ،وكل هذا للعمل علي تقدم المملكة العربية السعودية في المجالات المختلفة.