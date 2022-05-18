عاجل- الخزانة الأمريكية: قلق كبير على الأمن الغذائى العالمى

جدة - نرمين السيد - وتوقعت الخزانة الأمريكية من مجلس الشيوخ تمرير حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا، وفقا لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، قد أكدت فى وقت سابق، بأن الهجوم الروسى على أوكرانيا تسبب فى تفاقم قضايا الأمن الغذائى حول العالم، قائلة إن العالم يواجه أزمة غذاء.

يشار إلى أن أسعار القمح قفزت لتقترب من مستويات قياسية بعدما تحركت الهند لفرض قيود على الصادرات، ما يعكس مدى شح الإمدادات العالمية فى ظل استمرار الصراع فى أوكرانيا.

وانتقد وزراء الزراعة بمجموعة الدول السبع الكبرى التحرك الهندى، وأكدوا أنه يفاقم الأزمة حول العالم.