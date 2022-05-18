لحظة اندلاع حريق بإحدى عربات مترو سانتياغو (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة العربية، عبر حسابها الرسمى على موقع "تويتر"، بوقوع انفجار كهربائى تسبب فى اندلاع حريق بإحدى عربات مترو محطة سانتياغو.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة العربية، عبر حسابها الرسمى على موقع "تويتر"، بوقوع انفجار كهربائى تسبب فى اندلاع حريق بإحدى عربات مترو محطة سانتياغو. وتسبب الانفجار فى حالة من الذعر لدى المواطنين والركاب داخل المحطة.

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