إصابات كورونا فى إفريقيا تتجاوز 11 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - أعلنت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن إجمالى الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" فى القارة، بلغ 11 مليونا و645 ألفًا و147 حالة إصابة، تعافى منهم 9 ملايين و752 ألفا و509 حالات.





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