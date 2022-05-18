زيلينسكى يسعى لتمديد الأحكام العرفية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وذكر البرلمان - بحسب وكالة أنباء "أوكرينفورم" الأوكرانية - أنه "لم يتم بعد نشر نص القانون والمذكرة الخاصة". وكانت الأحكام العرفية قد فرضت فى أوكرانيا فى 24 فبراير الماضى، وهو نفس اليوم الذى أعلن فيه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بدء عملية عسكرية واسعة النطاق هناك، وكان من المقرر أن تستمر حتى 26 مارس الماضى، لكن تقرر بعد ذلك تمديدها لمدة 30 يوما أخرى، حتى 25 أبريل، وفى 21 أبريل، قرر البرلمان الأوكرانى تمديد الأحكام العرفية حتى 25 مايو الجارى.

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