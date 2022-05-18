العالم اليوم - خطة "مليارية" أوروبية للاستغناء عن النفط والغاز الروسيين

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 18 مايو 2022 04:23 مساءً - يعتزم الاتحاد الأوروبي استثمار 300 مليار يورو للاستغناء عن الوقود الأحفوري الروسي، لإنهاء الاعتماد على النفط والغاز الروسيين.

وقالت أورسولا فون دير لاين،رئيسة المفوضية الأوروبية، الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم حشد استثمارات تصل قيمتها إلى 300 مليار يورو بحلول عام 2030، لإنهاء اعتماده على النفط والغاز الروسيين.

وأوضحت المسؤولة الأوروبية أن الاستثمارات ستشمل عشرة مليارات يورو للبنية التحتية للغاز، وملياري يورو للنفط، وتخصص باقي الاستثمارات للطاقة النظيفة، مشيرة إلى أن بروكسل تطرح أيضا أهدافا أكبر ملزمة قانونيا للطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة بحلول عام 2030.

ونقلت رويترز عن دير لاين قولها إن مبادرة إعادة النظر في قطاع الطاقة في الاتحاد الأوروبي (ري-باور-إي.يو) "ستساعدنا في ترشيد المزيد من الطاقة لتسريع وتيرة الاستغناء عن الوقود الأحفوري والأهم بدء استثمارات على نطاق جديد... ولذلك سأقول إن ذلك سيعطي دفعة لتسريع وتيرة" تحول الاتحاد نحو الطاقة الصديقة للبيئة المعروفة بالاتفاق الأوروبي الأخضر.