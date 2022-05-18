ألمانيا توافق على انضمام فنلندا والسويد لحلف الأطلسي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 03:28 مساءً - قال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان على تويتر إن مجلس الوزراء الألماني وافق على طلب فنلندا والسويد الانضمام لحلف شمال الأطلسي.

وأضاف بوشمان السياسي من الحزب الديمقراطي الحر “نحن ملتزمون بعملية انضمام سريعة”.

وتقدمت فنلندا والسويد بطلبين رسميين للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، اليوم الأربعاء، في مقر الحلف، لتبدأ بذلك عملية انضمام من المتوقع أن تستغرق بضعة أسابيع فقط.

ويقول دبلوماسيون إن تصديق جميع برلمانات الدول الأعضاء وعددها 30 قد يستغرق ما يصل إلى عام.

وكانت رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون قد أعلنت أمس أن السويد وفنلندا ستقدمان لحلف شمال الأطلسي طلبيهما الانضمام إليه، اليوم الأربعاء.

وحصلت كل من السويد وفنلندا على طمأنة من إدارة الرئيس جو بايدن التي أعلنت أنها “واثقة من قدرة حلف شمال الأطلسي على التوصل إلى إجماع حول مساعي السويد وفنلندا للانضمام لعضويته، في ظل اعتراض تركيا عضو الحلف”.