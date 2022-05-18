جونسون يعلق على طلب فنلندا والسويد الانضمام للناتو

جدة - نرمين السيد - رحّب رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، بتقدم فنلندا والسويد رسميا بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسى "الناتو" قائلا إنه "يوم تاريخى للحلف العسكرى وللعالم".





وقال رئيس الوزراء البريطانى - فى تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، نقلتها شبكة "سكاى نيوز" البريطانية - "منذ وقت ليس ببعيد لم يكن ليتوقع أحد تلك الخطوة إلا أن طموحات الرئيس الروسى فلاديمير بوتين غيرت المعالم الجيوسياسية لقارتنا". وأضاف أنه "يتطلع إلى الترحيب بفنلندا والسويد فى أسرة حلف الناتو قريبا جدا". وزار جونسون البلدين الأسبوع الماضي، ووافق على اتفاقيات أمنية متبادلة معهما، كما وافق على تقديم المساعدة لهما فى حالة تعرض أى من الدولتين للهجوم.

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