العالم اليوم - مصر: تحريك سعر صرف الجنيه عزز الإيرادات الدولارية 30%

انتم الان تتابعون خبر مصر: تحريك سعر صرف الجنيه عزز الإيرادات الدولارية 30% من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 18 مايو 2022 03:21 مساءً - قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، في كلمة خلال مؤتمر لاتحاد المصارف العربية في القاهرة، الأربعاء إن تحريك سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار في مارس الماضي عزز الإيرادات الدولارية بنسبة 30 بالمئة. وأشار عامر إلى عوائد شهادات الادخار بفائدة 18 بالمئة، التي تعد مرتفعة.

من جهة ثانية توقع رئيس بنك مصر محمد الاتربي في مقابلة خاصة مع "اقتصاد دوت الخليج" ‏أن يرفع البنك المركزي المصري اسعار الفائدة غدا، مشيرا إلى أن بنك مصر لن يصدر شهادات جديدة بعائد يفوق 18 بالمئة حتى إذا قرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة.

توقع استطلاع أجرته "رويترز" أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة للإيداع لليلة واحدة 175 نقطة أساس غداً الخميس بعد رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أسعار الفائدة وارتفاع أسعار واردات السلع الأساسية بسبب أزمة أوكرانيا.

أشار متوسط التوقعات في استطلاع شمل 18 محللاً إلى رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الودائع إلى 11 بالمئة في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية. وتوقعوا رفع فائدة الإقراض بمتوسط 200 نقطة أساس إلى 12.25 بالمئة.

رفع البنك أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ في 21 مارس، وأرجع ذلك إلى الضغوط التضخمية العالمية التي فاقمتها الحرب في أوكرانيا، وذلك بعد أن أبقاها دون تغيير 18 شهراً تقريباً. ونزل في اليوم نفسه الجنيه أمام الدولار 14 بالمئة.