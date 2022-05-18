راتب الرعاية الاجتماعية 2022 شمول 300 ألف عائلة جديدة خلال 15 يوم بالعراق

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عمر شويل - جدة راتب الرعاية الاجتماعية 2022 أعلنت لجنة منظمات المجتمع المدني بالعراق ولجنة العمل بالبرلمان العراقي إضافة 300 ألف عائلة جديدة لشمولهم براتب الحماية الاجتماعية وذلك بعد تشريع قانون الأمن الغذائي وقد تم الإعلان مساء أمس الثلاثاء 17 مايو 2022 الموافق 16 شوال 1443 من قبل عضو اللجنة حسين عرب وأضاف أنه سيتم زيادة رواتب الحماية الاجتماعية بعد الموافق من قبل الحكومة ثن إرسالها للبرلمان للموافقة عليها، كما تابع أنه خلال الدورة المنعقدة الحالية سيتم اقرار قانون التقاعد والضمان الاجتماعي وإجراء تعديلات على قانون ذوي الاعاقة وهيئة العمل لرفع المستوى المعيشي للأسر، وبشأن قانون الأمن الغذائي الذي تم اقتراحه في مجلس النواب سيتم تشريعه خلال 15 يوم.

عقوبة المتجاوزين على راتب الرعاية الاجتماعية 2022 بالعراق

إضافة لما سبق ذكره فتابع عضو لجنة البرلمان حسين عرب أنه تم ايقاف أكثر من 21 ألف راتب متجاوز للرعاية الاجتماعية بعد ثبوت عدم استحقاقهم، وذلك بعد اكتشاف أن أغلبهم موظفين بالدولة والحالة المادية لهم جيدة، وقد أشار إلى أن عقوبة المتجاوزين على رواتب الرعاية كالتالي:

أولًا قطع الراتب والاحالة للقضاء.

كذلك تسديد جميع الرواتب التي تقاضاها المتجاوزين خلال السنوات السابقة بأثر رجعي.

شروط استمارة الرعاية الاجتماعية 2022 بالعراق

والجدير بالذكر أن وزارة العمل بالعراق قد أقرت مسبقًا وأوضحت العديد من الشروط التي لابد من توافرها في المواطن للحصول على راتب الرعاية الاجتماعية والتي تشمل محدودي الدخل وقد اقتصرت عملية الصرف لهم وفق الشروط التالي ذكرها:

أولًا تستحق صرف راتب حماية اجتماعية كل فتاة عزباء، تخطت ال35عام، ولا يوجد من يعولها، أو تمتلك دخل ثابت للصرف منه. كما تستحق صرف راتب رعاية اجتماعية كافة النساء الأرامل والمطلقات، وزوجات السجناء، والعاجزات طبيًا. كذلك يستحق راتب حماية اجتماعية ذوي الاحتياجات الخاصة، ممن تتعدى نسبة الإعاقة لهم 75%. أيضًا يستحق راتب الرعاية الاجتماعية كل شاب متزوج ومازال في الدراسة. كما يشمل المستفيدين مستحقي راتب الرعاية الاجتماعية 2022 الشباب العاطل عن العمل وليس لهم دخل ثابت.

خطوات التسجيل استمارة راتب الرعاية الاجتماعية في العراق 2022

وبناء على ذلك فان المنطبقة عليهم شروط الحصول على راتب الحماية الاجتماعية، وفق ما تم الإعلان عنه من قبل وزارة العمل في العراق، تسجيل استمارة راتب، من خلال اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

القيام بفتح رابط الدخول لبوابة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل في العراق. ثم كتابة شفرة التحقق، لتفتح لك الصفحة الرسمية لوزارة العمل بالعراق molsa.gov.iq. وبعد ذلك قم اختيار خانة باب الشمول راتب الحماية الاجتماعية. قم بالضغط على أيقونة التسجيل. ثم كتابة كافة بياناتك، في الخانات المخصصة لها، مع التأكد التام من كتابتها بشكل صحيح. اضغط على أيقونة إرسال، للقيام بإرسال الاستمارة لوزارة العمل. يتم التأكد من بيانات المتقدم بالاستمارة وفحصها جيدًا من قبل وزارة العمل العراقية، ثم يتم الإتصال بالمتقدم صاحب الطلب، بعد استكمال فحص البيانات.

منحة ال 100 ألف دينار عراقي لمستفيدي هيئة الحماية الاجتماعية 2022

في الختام نذكر أنه اطلاق يوم الثلاثاء 19 أبريل 2022 الموافق 18 شهر رمضان 1443 منحة ال 100 ألف دينار عراقي أعلن عنها وزير العمل يعلن إطلاق منحة ال 100ألف دينار لمستفيدي هيئة الحماية الاجتماعية وزير العمل والشؤون الاجتماعية وكالة القاضي سالار عبد الستار، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بتخصيص منحة مالية كبدل غلاء معيشة، كذلك دعت الوزارة كافة المستفيدين من الدعم المالي لإعانات الحماية الاجتماعية في بغداد والمحافظات لمراجعة منافذ توزيع الصرف الإلكتروني لاستلام وصرف المنحة المالية.