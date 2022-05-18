روسيا: سياسات الغرب قوضت الاستقرار الاستراتيجى فى الشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - وأضاف المسؤول الروسى، أن خطوات الغرب هددت أيضا البنية الأمنية فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وزعزعت الاستقرار فى العالم بشكل عام، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وتابع باتروشيف بأن "عدم الاستقرار يستمر فى الزيادة على خلفية ظهور مراكز قوة جديدة فى العالم، وذلك بسبب تمسك بعض الدول بهيمنتها الجيوسياسية"، مشيرا إلى أن هذه الدول غير عابئة بمصالح الآخرين، ومضت إلى التدمير المتعمد لمنظومة الاستقرار الدولى التى تكونت على مدار السنين، وتجاهلت المقترحات الروسية الخاصة بالضمانات الأمنية.

واختتم بأن نتيجة حرب العقوبات التى شنت ضد روسيا، فقد تزعزع بشكل حاد الوضع الاجتماعى والاقتصادى فى جميع أنحاء العالم، ودفعت العديد من الدول إلى حافة المجاعة.