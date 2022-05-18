جدة - نرمين السيد - كما تخطط المفوضية الأوروبية لنشر وثيقة تتعلق بالشراكات مع دول الخليج العربى الغنية بالنفط والغاز، وذلك لتعزيز أمن الطاقة فى الاتحاد الأوروبى، على خلفية فرض عقوبات على روسيا، التى لا تزال مورد الطاقة الرئيسى للقارة العجوز.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إجراء جديد من المفوضية الأوروبية لدعم أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.