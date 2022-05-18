عاجل- روسيا تطرد 24 دبلوماسيا إيطاليا

جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد أعلنت طرد دبلوماسيين فنلنديين، ردًا بالمثل على طرد موظفين من السفارة الروسية فى هلسنكى.
وذكرت الوزارة، أنه تم استدعاء السفير الفنلندى لدى موسكو وتسليمه مذكرة احتجاج على طرد موظفين روس من السفارة الروسية لدى هلسنكى.
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