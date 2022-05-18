روسيا تكشف حصيلة الخسائر العسكرية الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وأوضح كناشينكوف - فى بيان، اليوم الأربعاء - أن القوات الجوية دمرت أيضا مواقع وحدات مرتزقة من أوروبا فى أوكرانيا وصفت 270 قوميا أوكرانيا، مشيرا إلى أنه جرى تدمير بطارية أوكرانية من مدافع هاوتزر "إم777" عيار 155 ملم أمريكية الصنع.

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