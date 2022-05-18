العالم اليوم - لسبب غريب.. بلدة ألمانية تقرر "حبس القطط في البيوت"

انتم الان تتابعون خبر لسبب غريب.. بلدة ألمانية تقرر "حبس القطط في البيوت" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 18 مايو 2022 02:23 مساءً - أمرت السلطات في بلدة فالدورف جنوب غربي ألمانيا، بعض أصحاب القطط، بإبقاء حيواناتهم الأليفة في منازلهم حتى نهاية أغسطس المقبل، لحماية طائر نادر خلال موسم تكاثره.

ويهدف القرار الى المساعدة على إنقاذ الطيور من نوع "القبرة المتوجة"، التي تضع أعشاشها على الأرض لتصبح بالتالي فريسة سهلة للقطط.

ويأتي هذا القرار المثير للجدل في ألمانيا، بينما انخفض عدد الطيور في غرب أوروبا بشكل حاد خلال العقود الأخيرة.

وينطبق هذا القرار على جميع القطط في جنوب البلدة على أن يظل ساريا خلال السنوات الثلاث المقبلة، لكنه أثار مشاعر القلق لدى أصحاب الحيوانات الأليفة.

وذكرت صحيفة "راين نيكار تسايتونغ" اليومية، الأربعاء، أن رئيس الجمعية المحلية لحماية الحيوان يخطط لاتخاذ خطوات قانونية للطعن ضد القرار.

ونقلت عنه قوله: "أرجوكم التزموا الهدوء، يمكنني أن أؤكد لكم أننا سنبذل قصارى جهدنا لوقف هذا الإجراء غير المناسب".