نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022 “ظهرت الأن” عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي في المقال التالي

عمر شويل - جدة انتهى بشكل رسمي ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني لمرحلة التعليم الأساسي،لذلك يبحث أولياء الأمور هذه الفترة عن موعد ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022، وعن كيفية معرفة النتيجة برقم الجلوس 2022 والتي من المفترض أن يتم إعلانها خلال ساعات، على هيئة أربعة ألوان، يعبر كل لون عن مدى اكتساب الطالب للمعارف والمهارات وفقا لما يؤول إليه نظام التقييم الجديد، وتنفيذًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم التي أرسلتها إلى جميع المديريات والإدارات التعليمية في المحافظات المصرية، بشأن ما يخص ضوابط إعلان نتيجة الصف الرابع، ومن المقرر أن تتولى كل مدرسة المدارس ابتدائية، مسؤوليةإعلانالنتيجة بالاسم والألوان وليس بالدرجات، وسوف نشرح لكم المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022

حددت وزارة التربية والتعليم بعض الخطوات للحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022، وتتمثل في التالي:

الخطوة الأولى هي الضغط على رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 في بوابة التعليم الأساسي لإعلان النتائج

ومن ثم الضغط على ايقونة الاستعلام عن النتيجة، ويتم إدخال المرحلة الدراسية.

بعد ذلك يجب إدخال بيانات الطالب و الرقم القومي ورقم الجلوس.

ثم يضغط المستعلم على أيقونة عرض النتيجة.

مدلول كل لون في نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022

حددت وزارة التربية والتعليم مجموعة من الألوان لتقييم الطلاب في نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022، وجاءت تلك الألوان على النحو التالي:

يدل اللون الأزرق يدل على أنه فاق الطالب كافة التوقعات في اكتساب المعرفة والمهارات ويكون تقديره من 85 إلى 100 درجة.

أما اللون الأخضر فيدل على أن الطالب يمتلك الكثير من المعارف والمهارات المطلوبة ويكون تقديره من 65 إلى أقل من 85 درجة.

ويدل اللون الأصفر على حاجة الطالب لبعض الدعم.

وأخيراً يدل اللون الأحمر على أن الطالب لم يتقن المهارات ولا يزال بحاجة إلى المزيد من الدعم، حيث يكون تقديره من 1 إلى أقل من 50 درجة.

انتهى طلاب الصف الرابع الابتدائي من اداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني 2022 خلال الايام القليلة السابقة، ومنذ انتهائهم من خوض هذة الاختبارات وهم يبحثون عن كيفية الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم، حيث اعلنت وزارة التربية والتعليم مؤخراً عن ظهور النتائج على بوابة نتائج التعليم الاساسي التابعة للوزارة على شبكة الانترنت، واشارت الى انة يمكن التعرف على النتائج الان برقم الجلوس.