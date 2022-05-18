الأن نتيجة الصف الثاني الاعدادي الترم الثاني 2022 برقم الجلوس عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي

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عمر شويل - جدة تزداد عمليات البحث عن نتيجة الصف الثاني الاعدادي الترم الثاني 2022، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم عن توفير كافة النتائج عبر بوابتها الإلكترونية، في إطار حرصها على رقمنة الخدمات المقدمة للطلاب وأولياء الأمور للحد من التكدس والازدحام وتجنب انتشار فيروس كورونا من جديد، وقد صرح الدكتور طارق شوقي في بيانه الذي اصدره مساء امس أنه سوف يتم الاعلان عن نتائج الصف الاول والثاني الاعدادي مساء اليوم في بعض المحافظات، على أن يتم اعلانها في باقي المحافظات تباعا، وإليكم المزيد من التفاصيل.

نتيجة الصف الثاني الاعدادي الترم الثاني 2022

أنتهى الطلاب من أداء امتحاناتهم منذ عدة أيام، وجميعهم ينتظرون الآن موعد إعلان نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2022، عبر البوابة الإلكترونية التابعة لوزارة التربية التعليم، ومن الجدير بالذكر أنه حرصت جميع المدارس على تطبيق التوجيهات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم فيما الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال فترة الامتحانات لحماية الطلاب من فيروس كورونا وذلك من خلال مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب والالتزام بلبس الكمامات في كافة المدارس التعليمية.

وتجدر الإشارة إلى أنه كانت قد بدأت امتحانات الصف الثاني الإعدادي خلال الأسبوع الأول من شهر مايو الجاري، في معظم المحافظات واستمرت الامتحانات لعدة أيام، وقد بدأت عمليات تصحيح ورصد الدرجات مباشرة عقب انتهاء أيام الامتحانات، وللاستعلام عن النتيجة تابعوا السطور التالية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الاعدادي الترم الثاني 2022

حددت وزارة التربية والتعليم مجموعة من الخطوات التي يمكن للطلاب اتباعها لمعرفة نتيجة الصف الثاني الاعدادي الترم الثاني 2022، و تشمل ما يلي:

أولا يتوجه الطالب أو ولي أمره إلى موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي .

. ومن ثم يبدأ في اختيار المرحلة الدراسية التي يرغب معرفة نتيجته فيها.

بعد ذلك يقوم بتحديد الفصل الدراسي الثاني.

يقوم بتدوين بياناته في الخانات المخصصة لها وإدراج رقم الجلوس.

وأخيراً يقوم بالنقر على أيقونة عرض نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2022 .

سوف تظهر صفحة تحتوي على تفاصيل النتيجة.

الآلاف من طلاب الصف الثاني الاعدادي يتسائلون في الوقت الحالي عن موعد ظهور نتيجة الفصل الدراسي الثاني 2022 وعن كيفية الاطلاع على النتائج فور ظهورها، حيث اعلنت مصادر مسؤلة من وزارة التربية والتعليم في الآونة الزمنية الاخيرة، عن ظهور النتائج خلال الايام القليلة القادمة، واشارت المصادر الى ان النتائج سوف تظهر على بوابة نتائج التعليم الاساسي.