كيف اعرف اني مقبول في الضمان الاجتماعي المطور 1443 sbis.hrsd.gov.sa

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عمر شويل - جدة من أكثر الأسئلة التي يرددها المستفيدين من الضمان هي كيف اعرف اني مقبول في الضمان الاجتماعي المطور، وذلك بعد إطلاق وزارة الموارد البشرية تمديد التسجيل بالضمان الجديد، للمستفيدين القدامى، مرحلة الاستعلام عن أهلية الضمان من أهم المراحل التي يتم بعدها صرف الدعم المالي الشهري.

حيث يتم قبول الأشخاص وفق مجموعة من الشروط والآليات التي يتم تحددها وزارة الموارد، حيث يمكن للمواطن الاستفادة من برامج الضمان الاجتماعي الجديدة والحصول على الدعم الشهري ، من خلال الالتزام بشروط وإجراءات وزارة الموارد البشرية، كيف أعرف اني مقبول في الضمان الاجتماعي المطور.

كيف اعرف اني مقبول في الضمان الاجتماعي المطور

الضمان الاجتماعي الجديد هو نظام محدث من وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية، حيث يقدم البرنامج الدعم الشهري للأسر والأفراد المتضررين والأكثر احتياجاً، وقد قامت حكومة المملكة بالعمل على تطوي المنظومة من أجل أن يشمل العديد من الفئات الأكثر احتياجًا في المملكة.

ويتيح هذا النظام للأفراد التسجيل من خلال منصة الدعم الاجتماعي والحماية التي تم إطلاقها مؤخرًا، ومن الجدير بالذكر ان المنصة استقبلت طلبات التسجيل في شهر نوفمبر 2021، وتم صرف الدعم ودفع الرواتب في 21/1/2022. اما عن معرفة القبول في الضمان فيتم من خلال التالي:

التوجه إلى أحد فروع مؤسسة الموارد البشرية التابع لها المستفيد.

معرفة القبول من خلال الاتصال على الرقم المجاني الموحد 19911.

من خلال التواصل مع خدمة العملاء بتويتر.

من خلال الحساب الرسمي حيث يتم إرسال رسائل تهنئة بنتيجة التأهل والاستحقاق.

رابط الاستعلام عن نتائج أهلية الضمان المطور

تتيح وزارة الموارد البشرية للمستفيدين والمسجلين بالضمان معرفة الأهلية قبل صرف الراتب الشهري، قد نوهت الوزارة إلى ضرورة الإفصاح عن الراتب والدخل للمستفيد في حالة وجود تغير قبل صرف الراتب، ويمكنك اتباع الخطوات التالية لمعرفة أهلية الضمان المطور:

يجب عليك الذهاب إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

بعد ذلك تحتاج إلى النقر فوق رمز الخدمات الإلكترونية.

أدخل رقم الحالة الاجتماعية.

ثم أدخل رقم الضمان المسجل به.

قم بالضغط على طلباتي، والضغط مرة أخرى على تبويب الدفعات.

تحتاج الآن إلى النقر فوق رمز الاستعلام الآن.

تظهر حالة الأهلية “مؤهل / غير مؤهل / تم رفض الطلب”.

في بعض الحالات يتم تعليق المدفوعات؛ وهذا الإجراء ضروري للتأكد من أهلية المستفيد من دعم الضمان الاجتماعي ويتم ذلك شهرياً.