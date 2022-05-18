نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز تذاكر القرية المائية بجدة أجمل المناطق السياحية بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة حجز تذاكر القرية المائية بجدة ، تعد القرية المائية الموجودة بشارع الأمير ماجد من أفضل الأماكن التي يقصدها السياح بجدة حي أنها تحتوي على مميزات رائعة وتعد مكان مميز للتنزه الأطفال والكبار أيضا، ولذلك يبحث الجميع عن كيفية حجز تذاكر القرية المائية، ونجد أيضا أن الحجز أصبح سهل جدا من خلال الانترنت إذ يمكن حجز جميع التذاكر عن طريق موقع الحديقة الالكتروني، وتصل مساحة الحديقة إلى 120 ألف متر مربع وتلك المساحة تجعلها الأكثر تميزا على الإطلاق من ضمن حدائق المملكة العربية السعودية.

القرية المائية بجدة

تمتاز القرية المائية بالكثير من المميزات التي تجعلها المقصد الأول لدى السياح إذ أنها تحتوي على وسائل ترفيه متعددة وهي تحتوي على مساحات مائية كبيرة للسباحة إلى جانب الشواطئ الرملية، ونجد أيضا القرية تمتاز بوجود مطاعم ومساحات خضراء كبيرة كما تتمتع القرية المائية بوجود ألعاب مائية لاستمتاع الأطفال والكبار، ومن الجدير بالذكر أن مواعيد القرية المائية تكون يوميا منذ الواحدة ظهرا وحتى العاشرة مساءاً ويمكن التواصل مع الحديقة عبر الهاتف في نفس مواعيد العمل.

لابد من الالتزام بالقواعد الوقائية التي تحددها القرية لتجنب الإصابة بالأمراض ولا يسمح بدخول الأطفال اقل من 12 عاما دون مرافق لتجنب تعرضهم لأي ضرر، كما تؤكد القرية على عدم السماح بدخول الأفراد المصابين بارتفاع حرارة، ويتم حجز التذكر لمدة 4 ساعات فقط، كما يمكن استخدام حمام السباحة أو التمتع بالاجتماعات العائلية في المساحات الخضراء، كما تحتوي الحديقة على مطاعم ومكتبة كبيرة.

كيفية حجز تذاكر القرية المائية بجدة

يمكن الحجز عبر الموقع الالكتروني الخاص بالقرية عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع القرية واختيار عدد التذاكر المراد حجزها.

لابد من تحديد نوع التذكرة للكبار أو الأطفال وتحديد موعد الزيارة المناسب للأفراد.

يلزم استخدام التذكرة في أسرع وقت إذ أنها متاحة لمدة 4 ساعات فقط من حجزها.

حفظ الباركود الخاص بالتذاكر للدخول إلى القرية من خلاله.

أسعار تذاكر القرية المائية بجدة

يتحدد سعر تذاكر القرية على حسب استخدامها حيث أن سعر دخول الكبار للقرية 60 ريال سعودي بينما تذكرة دخول الأطفال بسعر 25 ريال سعودي، بينما سعر استخدام حمامات السباحة يبدأ من 130 ريال سعودي للأطفال بينما تذكرة المرافق تكون بسعر 40 ريال سعودي، ويمكن التواصل مع حديقة الألعاب المائية من خلال الرقم التالي 0567771907 في أوقات العمل المحددة.