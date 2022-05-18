منصة ألف login.. آلية تسجيل الدخول من قبل الطلاب للاستفادة بالتعلم عن بعد

منصة ألف login , مرحباً بك في بوابة ألف للتعليم، يمكن لجميع المسجلين الوصول لموارد التعلم إذا ما تمت علمية الارتباط بحساباتهم الشخصية على المنصة المذكورة أي بوابة ألف للتعلم عن بعد، منصة ألف الرقمية تخدم تلبية حاجات التعلم أون لاين وهي تدار من دولة الإمارات بما يتخذه الموقع الخاص لمنصة ألف من أساليب التعلم الحديث وآخر تقنيات المعلومات لتوفق بين الرغبة في التعليم والنجاح لكل الطلاب وهي نقطة اتصال لملايين المستخدمين في دولة الإمارات وخارجها.

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في الواقع, يتم اعتماد منصة ألف الالكترونية لتدشين التعلم عن بعد، في دولة الإمارات، الطالب سيتعين عليه تسجيل الدخول داخل منصة ألف المتوفرة بإستخدام إسم المستخدم لديهم وكلمة المرور وعندما تقوم بذلك للوصول لمجموعة من الميزات الجديدة لتحسين تجربة المستخدم مع منصة ألف التعليمية الرقمية، فإذا كنت تخطط لتسجيل الدخول على منصة ألف اسمح لنفسك بمتابعة الخطوات الواردة هنا.

alef منصة ألف تسجيل الدخول login

يتم الوصول إلى منصة ألف ، وتسجيل الدخول بإستخدام كلّ من إسم المستخدم وكلمة السر

الخطوات المتبعة، أدخل على منصة ألف وبإمكانك تغيير اللغة للعربية من أعلى واجهة الموقع.

ثم بعد ذلك، يجري المستخدم الضغط على زر تسجيل الدخول

تعبئة بيانات المستخدم كطالب مسجل مسبقاً، عن طريق كتابة المعلومات المطلوبة وهي: إسم المستخدم ( البريد الالكتروني كلمة المرور

بعد إضافة المعلومات السابقة على موقع ألف sso.alefed.com يتعين على الطالب الضغط مباشرة فوق زر تسجيل الدخول

وهكذا يمكن الاستفادة من منصة ألف بعد تبيان طريقة تسجيل الدخول في منصة ألف المخصصة للتعليم عن بعد، فقد وضعنا علامات مهمة للتعرف على آلية موقع منصة الف alef لتسجيل الدخول من قبل جميع الطلاب، وإلى هنا نختم مقالنا نأمل ان يكون مفيدا.